مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تنتظر جماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا مجدداً، والتي تنطلق بدءاً من دور الـ16، عقب انتهاء دور المجموعات.

وأجريت قرعة دور الـ16 منذ عدة أيام في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، وأسفرت عن عد مواجهات نارية.

وبرزت مواجهتي، أتليتيكو مدريد ضد تشيلسي، وباريس سان جيرمان ضد برشلونة، كأبرز المواجهات المنتظرة خلال هذا الدور.

وفيما يلي، جدول لقاءات مباريات ذهاب دور الـ16 من البطولة.

الثلاثاء 16 فبراير

1- برشلومة × باريس سان جيرمان (ملعب كامب نو).

2- لايبزج × ليفربول (ملعب ريد بول أرينا).

الأربعاء 17 فبراير
1- بورتو × يوفنتوس (ملعب دراجاو).

2- أشبيلية × بوروسيا دورتموند (ملعب رامون سانشيز بيزخوان).

الثلاثاء 23 فبراير

1- أتليتيكو مدريد × تشيلسي (ملعب واندا ميتروبوليتانو).

2- لاتسيو × بايرن ميونيخ (ملعب الأوليمبيكو).


الأربعاء 24 فبراير

1- أتالانتا × ريال مدريد (ملعب جيويس ستاديوم).
2- بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي (ملعب بوروسيا بارك).

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