كندا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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أعلنت كندا، تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة العربية، منذ قليل.

يذكر أنه كان قد حذر مات هانكوك وزير الصحة البريطاني من أن الإغلاق المشدد، الذي يشمل العاصمة لندن، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قد يستمر لعدة أشهر.

وتابع، أن الحكومة لا تريد إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، لكن "واجبنا" يحتم اتخاذ إجراء لمجابهة السلالة الجديدة من الفيروس "الخارجة عن السيطرة".

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