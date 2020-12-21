ماريتا الحلاني تعلق على امكانية مشاركة والدها دويتو غنائي





علقت المطربة الشابة ماريتا الحلاني، على امكانية مشاركة ولدها دويتو غنائيـ قائلة: "حين نجد الفكرة التي تناسبنا وتكون جديدة سيكون هناك ديو مع والدي".





وأضافت في تصريحات صحفية: "بالمناسبة هناك ديو غنائي قريب سيجمع والدي مع أخي الوليد وسيكون بعنوان "حبيبي".





وعن دخولها عالم الفن قالت: "منذ أن كنت صغيرة كنت أصور نفسي وأنا أمثل أو أغني ولو أنني ركزت عندما كبرت على الفن الغنائي أكثر، والناس بدأت تتفاعل معي أكثر حين بدأت أنشر فيديوهات على تيكتوك وإنستجرام حينها بدأت تقدم لي العروض، ومنها عرض شركة الصباح وغيرها من العروض التمثيلية.

