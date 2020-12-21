موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام بالبريميرليج
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويحتل نادي تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يتواجد نادى وست هام فى المركز الثاني عشر.