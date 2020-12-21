الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة بشأن عودة رزاق سيسيه نجم نادي الزمالك المعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود رغبة من جانب مسئولي الأبيض في عودة اللاعب إلى النادي مجددا.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البريمو"، " نادي الزمالك في الوقت الحالي لديه الرغبة في عودة رزاق سيسيه لصفوفه وهناك عرض في الوقت الحالي وصل إلى نادي الاتحاد السكندري، من جانب اللجنة المسئولة عن القلعة البيضاء من أجل استعادة اللاعب".

وأشار، " نادي الزمالك يدرس في الوقت الحالي، رحيل حميد احداد إلى نادي الاتحاد السكندري، مع عودة رزاق سيسيه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم".

وهناك رغبة قوية من جانب نادي الاتحاد السكندري، لشراء عقد رزاق سيسيه بشكل نهائي.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نادي جازيل التشادي فى دور 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل، ولم يتم تحديد الملعب الذي يستضيف اللقاء حتى هذه اللحظة.

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