تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كتب: علي ماهر حلمي 

يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، ازبيكوتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.

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