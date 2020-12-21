تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج





كتب: علي ماهر حلمي





يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: ميندي.





خط الدفاع: تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، ازبيكوتا.





خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.



