فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك صادم (صورة)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
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فاجأت الفنانة هند البحرينية متابعيها عبر تطبيق الصور (انستجرام)، بعد ظهورها بلوك غريب شكل صدمة للجمهور.

وأطلت هند البحرينية في فيديو قصير ظهرت فيه صلعاء الأمر الذي جعل الجمهور يعتقد أنها تخلت عن شعرها، لكن هند ظهرت في فيديو آخر وهي تضع شعراً مستعاراً ليتضح أنها لم تحلق شعرها إنما استعانت بجلدة رأس اصطناعية للترويج لصالون التجميل الخاص بها الذي يختص بتركيب الشعر المستعار،.

واعتبر كثيرون أن ظهور هند البحرينية بهذا اللوك يعد جرأة كبيرة، ويعكس قوة شخصيتها.


فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك صادم (صورة)
فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك صادم (صورة)

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