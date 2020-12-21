مليوني مشاهدة لاغنية حمزة نمرة الجديدة "مولود سنة 80"





نجحت أغنية"مولود 80" للمطرب حمزة نمرة، في تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة منذ إطلاقها في 12 الشهر الجاري.





وحصدت الأغنية المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".





وأعرب حمزة عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية حيث علق عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا،:"أغنية "مولود سنة 80" تريندينج رقم 1 في مصروفي أول عشرة في السعودية والعراق وتونس والأردن والجزائر والكويت".





وأضاف حمزة،:"شكرًا ليكم يا أجدع جمهور في الدنيا وبإذن الله كل أغاني الألبوم تعجبكم.. ابعتلنا سكرين شوت قولنا مولود سنة 80 رقم كام في بلدك".



