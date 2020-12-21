موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
حقق نادي ريال مدريد فوزا صعبا خارج ارضه أمام نظيره نادي إيبار بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. 

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. 

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. 

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار تهمك

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 12 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق اللجنة الأولمبية على انتخابات اتحاد الكرة يناير المقبل

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

01:24 ص

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

11:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز