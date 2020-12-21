موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

حقق نادي ريال مدريد فوزا صعبا خارج ارضه أمام نظيره نادي إيبار بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.



