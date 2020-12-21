هالة السعيد: دراسة لاستخدام مجمع التحرير بشكل متعدد الأغراض

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكدت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جرى نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعه أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي. 

وكشفت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أنه جرى التعاون مع أحد الشركات لوضع دراسة حول أليات إستغلال مجمع التحرير قائلة: " نتعاون مع أحدي الشركات لوضع دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير" مشددة على أن إستخدام مجمع التحرير سيكون متعدد الاغراض قائلة: " مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض ومجمع التحرير تم دراسته بشكل جيد من ناحية الكثافة السكانية والفندقية والمرورية الموجودة في المنطقة حيث عرضه على مجموعة من المطورين العقارين والسياحين وسيتم طرحه بالشكل الكفء ". 

ولفتت إلى أن الرسومات الخاصة باستغلال أرض الحزب الوطني مازالت تحت الدراسه، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية كاشفة أن هناك دراسة لتحويل منطقة باب العزب إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية.

وكشفت أنه يتم الان العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لافريقيا قائلة: " نعمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية ونستهدف أن تكون مخازن لافريقيا حيث أن الدول قامت بترتيب أولوياتها بعد جائحة كورونا والقطاع السياحي والدوائي له الاولوية ولانستهدف فقط أن تكون مخازن الادوية الطبية والمعدات خاصة على مستوى مصر فقط ولكن للقارة ككل ".

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