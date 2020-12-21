"مبحش حد يحط ايده على بنتي".. أحمد زاهر يكشف سر انفعاله على أحد المعجبين





قال الفنان أحمد زاهر، إنه فوجئ بأحد المعجبين خلال التقاطه صورة مع ابنته "ليلى" بوضع يده على ظهرها، خلال تكريمهما في أحد المهرجانات التي أقيمت مؤخرًا.





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أن ما فعله هذا المعجب أثار استيائه وغضبه كأب يغار على ابنته، مضيفًا: "أنا راجل وبخاف على بنتي".



