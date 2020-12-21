وزيرة التخطيط: طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة سيخضعها لكل قواعد القيد و الإفصاح

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن هناك توجها عاما لطرح مجموعة من شركات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وليست حالات فردية بغية مزيد من المشاركة من قبل القطاع الخاص قائلة: "لدينا توجه عام لطرح مجموعة من شركات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وأي فرصة استثمارية يطرحها الصندوق السيادي تلقى قبولا من القطاع الخاص وهذا هو دور الصندوق السيادي".





وشددت، في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، على أن الدولة لا تتخارج من أصولها ولكن تعظم من قيمتها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر زيادة رأس المال مثل مجمع التحرير الذي سيظل ملكًاُ للدولة والقطاع الخاص سيدخل لادارته وتعظيم عائد الاستثمار





وأكدت، أن طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة سيخضعها لكل قواعد القيد والإفصاح المعلنة من سوق المال قائلة: " طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة سيخضعها لكل قواعد القيد والإفصاح المعلنة من سوق المال وستكون وفقًا لوقاعد حوكمة وشفافية سوق المال وهذا قولًا واحدًا بالطبع لابد أن تخضع لمعايير الشفافية والافصاح سواء أطرحت في البورسة أو مستثمر إستراتيجي ".





واستكملت قائلة: في ردها على شكاوى المستثمرين حول عدم عدالة المنافسة مع الدولة في الاستثمار وهل مايحدث الان يعتبر تغيرًا في توجه الدولة ؟: " النهارده كل شيء متاح للقطاع الخاص والاصلاحات الهيكلية تعطي مزيد من الاتاحة لبيئة الاعمال وهو توجه عمر الدولة ماحادت عنه لكن الفكرة وأشدد عليها الدولة تتدخل في أوقات غستراتيجية وفي العالم كله وفي مصر تدخلت الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية في أعقاب أزمة كوفيد 19 لاحداث نوع من التوازن..ولاأستطيع الجزم وأن أقول أن الدولة ستتخارج بشكل مطلق وذكرت لكي فكرة النظريات الجامدة لم يعد مجالها اليوم خاصة بعد أزمة كورونا لان العالم رجع يتحدث عن إستثمارت الدولة وتحقيق أكتفائها الذاتي





وأكملت الوزيرة قائلة: " إشارات إيجابية عديدة وصلتنا من المؤسسات الدوليه لدى الإعلان عن طرح شركات الخدمة الوطنية وهي إشارة إيجابية لكافة المؤسسات والقطاع الخاص تلقى التوجه بترحيب بالغ "





وذكرت أنه تم البدء بطرح شركتي الوطنية للبترول و(صافي) بعد تقييم المستشار المالي لجدواهما الاستثمارية كاشفة أنه سيتم إتاحة جزء من الشركات المطروحة للمستثمرالاسترتيجي وجزء أخر في البورصة. حيث أن طرح أسهم شركات الخدمة الوطنية جزئيا أو كليا يتم وفق طلبات الشراكة مشددة على أن رئيس الجمهورية أكد على طرح نسبة من الشركات للمواطنين في البورصة.



