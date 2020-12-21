"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، منذ قليل فيديو له، مستنجدًا بسبب حريق سيارته، أعلى أحد الكباري بالقاهرة.





وظهرت السيارة ماركة "مرسيدس"، طراز 2020، وهي تحترق حيث التهمت النيران السيارة بالكامل.





وقال أحمد حسن بالفيديو: "حسبي الله ونعم الوكيل، دي مش عربية صيني، دي موديل السنة دي وبأكثر من مليون جنيه، بقت كوم تراب، والعربية ولعت وأنا ماشي بيها ومراتي وبنتي جنبي".





وتابع: "تخيلوا إنه كان من الممكن أن تنفجر بينا العربية وإحنا ماشيين بيها، حسبي الله ونعم الوكيل".