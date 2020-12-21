وزيرة التخطيط: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا إيجابيًا في ظل كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري هو الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل كورونا.





وأشارت، في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، إلى أن الدولة عملت على تخفيف الأعباء على القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا حيث أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته الاقتصادية.





وأكدت السعيد، أن الحكومة ضخت استثمارات في القطاعات التي تمتلك فرصا للنمو خلال أزمة كورونا حيث أن الدوله رفعت حجم استثماراتها في قطاع الاتصالات بنحو 300%.





وكشفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين لمدة 10 أشهر قائلة: "رئيس الجمهورية وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطي نحو 10 أشهر".





وكشفت أن أهم القطاعات التي ساندت الاقتصاد المصري الذي حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالي الماضي هي الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء ساندت الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا.





وواصلت في سردها للجوانب المضيئة في أزمة كورونا قائلة: " أزمة كورونا دفعتنا للتركيز على توطين الصناعة حيث أنه خلال الازمة عجلنا من التحول الرقمي



