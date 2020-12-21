تعليق قوي من عمرو أديب بشأن بريطانيا: "واحد ممكن يبهدل البلد" (فيديو)
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل الدول تقوم باتخاذ إجراءات احترازية خوفا من دخول السلالة الجديدة لكورونا لديهم، مشيرا إلى أن السعودية قررت تعليق الدخول عبر المنافذ البحرية والبرية لمدة أسبوع.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه ينتظر موقف مصر من هذه المسألة، مضيفا أنه ليس هناك مشكلة لو أوقفنا حركة الطيران مع بريطانيا أو مع أي دول بها السلالة التي تنتشر بشكل سريع.
وأضاف، "واحد ممكن يبهدل البلد.. بريطانيا مش هتزعل، لو إنت كان عندك السلالة دي بريطانيا كانت هتقفل الباب في وشك، مفيهاش إحراج"، مطالبا باتخاذ إجراء في رحلاتنا المتجهة إلى بريطانيا.
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