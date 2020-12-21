وزير المالية: لا توجد خطط لرفع أسعار الضرائب الفترة المقبلة(فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة رفع أسعار الجمارك والضرائب الفترة المقبلة، قائلا: "لا توجد خطة لرفع الجمارك أو الضرائب، ومصر تتجه نحو استقرار السياسيات الضريبة والجمركية، ونعمل على حكومة الكثير من القطاعات خلال الفترة المقبلة".

وتابع "معيط"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سياسة وزارة المالية مبنية على تحسين مستوى المعيشة من خلال توفر السلع، وخفض معدل التضخم، لكي يستطيع المواطن الحصول على السلع والخدمات بأسعار مناسبة

ولفت إلى أن الوزارة قامت برفع المعاشات والمرتبات، وفي بداية شهر يناير سيتم رفع زيادة مرتبات المعلمين، في إطار العمل على رفع معيشة المواطن المصري بشكل أفضل.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

07:28 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز