ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة عشر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أسدل الستار على منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، والتي شهدت العديد من الصراعات داخل جدول الترتيب.


تمكن ميلان من تعزيز صدارته للكالتشيو، بعد الفوز على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "مابي"، وذلك ليرتفع رصيد إلي 31 نقطة.


ثم جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه سبيزيا كالتشيو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوسيبي مياتزا".


ويأتي يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، عقب تغلبه مساء السبت على مضيفه بارما بأربعة أهداف دون رد، ثم فريق روما في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، عقب هزيمته أمام مضيفه أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف.


وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر.


1 – ميلان – 31 نقطة

2 – إنتر ميلان – 30 نقطة

3 – يوفنتوس – 27 نقطة

4 – روما – 24 نقطة

5 – نابولي – 23 نقطة

6 – ساسولو – 23 نقطة

7 – أتالانتا – 21 نقطة

8 – لاتسيو – 21 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 20 نقطة

10 – سامبدوريا – 17 نقطة

11 – أودينيزي – 15 نقطة

12 – بينفينتو – 15 نقطة

13 – كالياري – 14 نقطة

14 – بولونيا – 14 نقطة

15 – بارما – 12 نقطة

16 – فيورنتينا – 11 نقطة

17 – سبيزيا – 11 نقطة

18 – تورينو – 7 نقاط

19 – جنوى – 7 نقاط

20 – كروتوني – 6 نقاط

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن ارتفاعا جديدا في مصابي كورونا.. ووفاة 29 حالة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ 37 دقيقة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 4 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

منذ ثلث ساعة

تعليق اللجنة الأولمبية على انتخابات اتحاد الكرة يناير المقبل

منذ 39 دقيقة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

11:57 م

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

11:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز