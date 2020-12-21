شريف دسوقي ينفصل بعد أسابيع من زواجه.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أسرع طلاق لممثل بالوسط الفني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف "الفجر الفني" تفاصيل اسرع انفصال لممثل بالوسط الفني حيث انفصل الفنان شريف دسوقي، عن زوجته وذلك بعد أسابيع قليلة من الزواج  فيما تواصل معه "الفجر الفني" للوقوف على حقيقة الأمر

وأكد في تصريح خاص قائلا: "من حق المتزوجين أن يعيشوا حياتهم.. أما أنا فنسيت اننى تزوجت الوحدة منذ عشرين عاما".

وأضاف شريف دسوقي قائلًا: "لله الحمد.. ما حدش بيتعلم ببلاش".

وفي سياق آخر، شارك شريف دسوقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، زينب غريب، محمد عبد العظيم، إسلام إبراهيم، وغيرهم من النجوم.

وبذكر أن شريف دسوقي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم"30 مارس"، وهو إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام السيكو دراما، وهو من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين.


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