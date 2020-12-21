كاهن كنيسة مارجرجس: البابا تواضروس وجه بإلغاء احتفالية التسابيح هذا الشهر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس المطرية القاهرة، عن تفاصيل الاحتفال بالتسابيح أو أعياد الميلاد المجيد في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن البابا تواضروس الثاني وحرصًا على سلامة أبنائه خلال فترة الأعياد وجه بمنع التسابيح في هذا الشهر وهي تسابيح مدائح للسيدة عذراء.

وأشار إلى أن التسابيح ستكون مقصورة على بعض الكنائس الأقل إصابة بالفيروس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاجترازية ووجود عدد بسيط من الأفراد.

وأوضح أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير الموافق 29 من الشهر القبطي بالنسبة للكنيسة الشرقية أما الكنيسة الغربية فتحتفل بأعياد الميلاد في 25 ديسمبر الحالي بعد انتهاء صوم مدته 43 يوم.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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