ابن عم الطفل عبدالله صائد العقارب: ظهرت هوايته منذ سن الـ7 سنوات (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عبد الناصر عزمي، ابن عم الطفل عبدالله صائد العقارب، أن الطفل عبد الله من صغر سنه، ولديه هواية صيد العقارب، لفي ظل توفر العقارب في الاماكن المهجورة والجبال في الصعيد.

وتابع "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن عبد الله بدأ يتعامل مع العقارب بداية من سن الـ7 سنوات، ويستخدم صيد العقارب للحصول على مصدر رزق، مشيرًا إلى أن صيد العقارب يتم من خلال معدات معينة.

ولفت إلى أن الطفل عبدالله يقوم بصيد العقارب، ويقوم ببيعها لمعامل الأبحاث، التي تقوم عليها الكثير من التجارب العلمية في ظل ارتفاع جرام سم العقارب لـ10آلاف دولار.

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