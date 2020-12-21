ماريتا الحلاني: أحضر لإطلاق أغنية باللهجة المصرية قريبا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، إن آخر أغنية أطلقتها كانت "قولولو"، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، وفي جعبتي العديد من الأغنيات الأخرى.


وقالت في تصريحات صحفية إنها كانت في مصر منذ شهر تقريباً ودخلت للإستديو هناك واستمعت للكثير من الأغنيات، وستكون لها أغنية قريبة باللهجة المصرية.

وقالت إنها تأخذ برأي وأحاول الاستفادة من خبرته ومسيرته الطويلة، ولكن منذ فترة طويلة تركني أعمل ما أراه مناسباً وأقدم ما أحبه، أبي فنان حقيقي ويعي أن الفنان يجب أن يستمع لنفسه لينتج أعمالاً فنية صادقة وحقيقية.

وأضافت: " أنا أعمل وأنتج حالياً وحدي، لا أنكر أن أبي دعمني في البداية ودفعني للأمام، والآن اتكلت على نفسي وعادةً حين أنتهي من تسجيل الأغنيات آخذ رأيه بها بالتأكيد.

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