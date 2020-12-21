ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والتي شهدت العديد من المباريات التي أدت إلي أشتعال المنافسة في القمة.



وكان أبرز التغييرات في الليجا لهذا الأسبوع هو تخلف ريال سوسيداد عن الجلوس على صدارة الترتيب بعد الوقوع أمام مضيفه ليفانتي 1-2، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث، ليغادر صراع القمة وتبدأ المعركة الجديدة بيت أتلتيكو مدريد وعدوه ريال مدريد. 



وواصل أتلتيكو مدريد التربع على القمة الترتيب بعدما فوزه على إلتشي 3-1، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة، قبل أن يلحق به عدوه ريال مدريد بعد الفوز مساء أمس على إيبار بالنتيجة ذاتها، ليتساوى معه في النقاط بعد 14 مباراة خاضها، لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف.


ووقع برشلونة في فخ التعادل أمام فالنسيا 2-2 وارتفاع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، وذلك بعدما لحق غرناطة به بفوزه على ريال بيتيس 2-0، ليبقى خلف الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.


ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة الجولة الرابعة عشر كالآتي:-


1 – أتلتيكو مدريد.. 29 نقطة

2 – ريال مدريد.. 29 نقطة

3 – ريال سوسيداد.. 26 نقطة

4 – فياريال.. 25 نقطة

5 – برشلونة.. 21 نقطة

6 – غرناطة.. 21 نقطة

7 – إشبيلية.. 20 نقطة

8 – سيلتا فيجو.. 19 نقطة

9 – قادش.. 18 نقطة

10 – أتلتيك بيلباو.. 17 نقطة

11 – خيتافي.. 16 نقطة

12 – ريال بيتيس.. 16 نقطة

13 – فالنسيا.. 15 نقطة

14 – إيبار.. 15 نقطة

15 – ليفانتي.. 14 نقطة

16- إلتشي.. 14 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس.. 14 نقطة

18- بلد الوليد.. 14 نقطة

19- هويسكا.. 11 نقطة

20 – أوساسونا.. 11 نقطة

أخبار تهمك

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطلب مبلغ مالي خرافي للموافقة على بيع مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الصحة" تعلن ارتفاعا جديدا في مصابي كورونا.. ووفاة 29 حالة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

11:57 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

11:26 م

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز