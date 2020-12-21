أشرف قاسم يحذر لاعبي الزمالك من مواجهة جازيللي









أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بالزمالك، أن فريق جازيللي لديه أزمة في المسحة بسبب تأخر وصوله.





وقال قاسم خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "فريق جازيللي لديه أزمة في موعيد المسحة لإنه كان من المفترض وصولهم مساء الغد والمسحة كانت 10 صباحا".





وأكمل: "نتيجة المسحة بعد 24 ساعة، والمباراة ستكون ظهر يوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت".





وتابع: "الزمالك سيجري مسحة غدا، المواجهة ليست سهلة، خرجنا من قبل أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي".



