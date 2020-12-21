بعثة الاتحاد الليبي تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


وصلت بعثة فريق نادي الاتحاد الليبي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختار الاتحاد الليبي ملعب استاد الإسكندرية لاستضافة مباراته أمام بيراميدز في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن تقام مباراة الإياب أخد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتأهل الفريق الليبي لمواجهة بيراميدز بعدما أقصى هورسيد الصومالي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بالقاهرة.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يطلب مبلغ مالي خرافي للموافقة على بيع مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن ارتفاعا جديدا في مصابي كورونا.. ووفاة 29 حالة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

11:57 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

11:26 م

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز