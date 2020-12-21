وزير التعليم يحسمها: "لو كورونا غلبتنا هنستنى ومفيش تأجيل"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة بخصوص سير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "بداية من الأيام المقبلة لن يتم احتساب أيام الغياب بالنسبة لطلاب المدارس ولذلك نعطي لأولياء الأمر حرية إرسال أبنائهم إلى المدارس أو الاعتماد على القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية ولكن المدارس وفصول التقوية مستمرة".

وأضاف "هذا القرار لا يعقبه إلغاء أو حذف للمناهج، تم توفير قنوات تعليمية تغطي من رابعة ابتدائي إلى 3 إعدادي بالإضافة إلى بنك المعرفة والمنصات الالكترونية، وبالنسبة للمدارس الحكومية فمن المقرر انتهاء المناهج في 10 يناير المقبل وخلال الفترة من 5 إلى 20 فبراير هي فترة امتحانات سنوات النقل حتى لا يحدث تكدس خلال أيام الامتحانات".

وتابع "سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وسيتم تقييم الطلاب طبقا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من خلال لجان امتحانية من رابعة ابتدائي وحتى 2 إعدادي، وبالنسبة لـ3 إعدادي ستكون امتحانات خاصة كونها شهادة، أما أولى وثانية سيكون الامتحان الكتروني في لجان مراقبة ومآمنة".

واستطرد " مش حابين نتكلم عن الإغلاق أو الحذف أو التعليق، ولن نذهب إلى العام الجديد بدون تقييم من مصلحتنا أن نمشي على الجدول، كل المحاولات للضغط مرفوضة وغير مقبولة، وتركنا لأولياء الأمور حرية إرسال أبنائهم إلى المدرسة أو استكمال التعليم ذاتيا، لو الكورونا غلبتنا هنستنى ومش هنأجل أو ننتقل للعام الدراسي المقبل بدون تقييم".

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