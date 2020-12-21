عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تساؤلا بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وهل دخلت مصر أم لا، خاصة وأنها سريعة الانتشار، معلقا: "كنا فاكرين أن الموجة الأولى هي الزغلول الكبير في الانتشار.. بس الجديدة طلعت مذهلة في الانتشار".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كل الدول تقلل حركة الطيران بينها وبين بريطانيا، متسائلا: ما وضع مصر؟، مضيفا: "الإجراءات الاحترازية في مصر دمها خفيف.. المواطن المصري لا يتعامل مع الوضع بجدية".



