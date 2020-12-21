نيفين القباج: الرئيس السيسي لديه إحساس بالمسئولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إحساس بالمسئولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت "القباج" في لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية"اكسترا نيوز" أن الرئيس متحسس تجاه الفئات الأولى بالرعاية ودائما ما يحملنا مسائلة لتقديم دعم فني ونقدي وآراء خارج إطار النمطية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوجيه كامل الدعم والمتابعة للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هناك دعم متواصل من الدولة للأيتام في مجالي التعليم والصحة وكذلك تقديم المساندة لكبار السن.

وتابعت "بدأنا في متابعة الحالات الإنسانية ومسانتدهم بشكل استباقي بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وهناك تواصل مستمر مع أشهر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية لمتابعة هذه الحالات خاصة المتعلقة بالأطفال".

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى فرق التدخل السريع، لافتة إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية وفرق وسيارات عدة لتقديم كافة الدعم للمحتاجين.

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