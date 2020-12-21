مجانا.. توزيع 1.5 مليون كيلو لحمة على غير القادرين (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، تفاصيل مباردة توزيع 1.5 مليون كيلو من اللحوم في جميع المحافظات على المواطنين الغير قادرين. 

وقال "شعبان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اللحمة وصلت لكل محافظات الجمهورية، ووضعت في الثلاجات، وسيتم إعداد خطة توزيع لهذه اللحوم على الغير قادرين، بداية من شهير يناير المقبل، معقبًا: "سيتم توزيع 1500 طن، يعني 1.5 مليون لحجمة سيتم توزيعهم مجانًا بنسبة 100% على غير القادرين".

وتواصل جمعية الأورمان هذا العام حملتها السنوية الكبرى لتوزيع عدد (6) ألاف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة أسوان ضمن حملة"ستر ودفا".

وتهدف الحملة الى حماية الأسر غير القادرة من السقيع وقرصة برد الشتاء، حيث بدأت عملية التوزيع منذ أسابيع قليلة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى أسوان برعاية السيد محافظ أسوان وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار شعبان إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام. 

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

كندا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز