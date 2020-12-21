"الصيادلة" تحذر من أدوية التخسيس: قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:51 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، إن الفترة الأخيرة شهدت موضة التطبيقات العلاجية على الموبيلات، لافتَا إلى أن هذه التطبيقات تستغل رغبة المواطن المصري بالشفاء العاجل. 

ولفت "رمزي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هذه التطبيقات توهم المواطن المصري ببعض الأدوية التي تعالج الكثير من الأمراض وكأنها سحر، وأكثر هذه الأدوية خطورة هي أدوية التخسيس التي قد تؤدي إلى نتائج جيدة جدًا للتخسيس، ولكن لها أعراض جانبية قد تصل إلى السكتة الدماغية. 

ولفت إلى أن حجم تداول الأدوية المغشوشة في مصر تصل لـ200 مليار دولار، ونصيب دول العالم الثالث كبير جدًا من هذا الأمر، مضيفًا أن بعض الأطباء يقومون ببيع الأدوية المغشوشة على خلاف القانون.

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الفجر الصيادلة ادوية التخسيس

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