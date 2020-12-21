سفير الأمم المتحدة: تحية إلى الرئيس السيسي لرعايته "ذوي الهمم" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مسيرة إدماج ذوي الإعاقة التي أقيمت في مصر بمشاركة وزراء الشباب والرياضة والسياحة والآثار والتضامن الاجتماعي وبرعاية من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

ووجه "حداد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رعى ذوي الإعاقة في مصر والذي يصل عددهم إلى 12 مليون في الوقت الذي يصل فيه عدد أصحاب الهمم إلى 50 مليون شخص على مستوى العالم العربي.

وتابع سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تحية إلى الرئيس السيسي الذي قام باختيار عام 2018 عام ذوي الإعاقة ورعايته لاحتفالية قادرون باختلاف".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة

كندا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا في هذا الموعد (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز