سفير الأمم المتحدة: تحية إلى الرئيس السيسي لرعايته "ذوي الهمم" (فيديو)

علق مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مسيرة إدماج ذوي الإعاقة التي أقيمت في مصر بمشاركة وزراء الشباب والرياضة والسياحة والآثار والتضامن الاجتماعي وبرعاية من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.





ووجه "حداد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رعى ذوي الإعاقة في مصر والذي يصل عددهم إلى 12 مليون في الوقت الذي يصل فيه عدد أصحاب الهمم إلى 50 مليون شخص على مستوى العالم العربي.



