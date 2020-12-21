وزيرة الهجرة: بسمع مهرجانات بس مش متابعة.. وليهم أغاني لطيفة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توليها مهمة الوزارة شرف وتحدى حتى تثبت للقيادة السياسة أن عودة وزارة الهجرة لجسد الحكومة أمر ضرورة وتثبت للمصريين فى الخارج أن الوزارة ليست شرفية، قائلة: "كان فى اول سنة ليا في الوزارة الشغل شديد وكانوا ديما يقولوا لى "قدمك سعد".

وأوضحت الدكتورة نبيلة مكرم، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العام الأول لها فى الوزارة شهد بعض الحوادث الفردية فى مناطق الخليج، مضيفة: "تحركت وسافرت بنفسى ودى كانت رسالة للمصري البسيط وكل المصريين فى الخارج أن الدولة وقفة جنب ولادها وان اى حاجة هتحصل هيلاقوا تدخل".

وردت نبيلة مكرم على سؤال من الاعلامي خيري رمضان، عن مدى سماعها لأغاني المهرجانات الشعبية ومعرفتها ببعض نجوم هذه المهرجانات مثل حمو بيكا، قائلة: "بسمع مهرجانات بس مش متابعة وليهم أغاني لطيفة، واولادي مش بيسمعوها لانهم عاشوا فترة طويلة فى الخارج".

وتابعت: "أغانى المهرجانات لن تؤثر على مبادرة اتكلم عربي واحنا بنتصدى لحملات طمس الهوية وبالتأكيد عادتنا وتقاليدنا وقيمنا وذوقنا سيكون لها دور فى هذا".

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