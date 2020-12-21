موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني. 

وستقام المباراة بين برشلونة وبلد الوليد في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد تعادل فريق برشلونة في الجولة الماضية أمام فالنسيا، بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي اقيمت على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

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