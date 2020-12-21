كورونا يهدد القدرة الجنسية عند الرجال.. وطبيب يفاجئ عمرو أديب (فيديو)

كشف الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، حقيقة ما يتردد بشأن أن فيروس كورونا يتسبب في فقدان الرغبة الجنسية لدى الرجال، مشيرا إلى أن الآثار الجانبية للإصابة لفيروس كورونا ليست معروفة بشكل كبير.





وأشار "المليجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن خلايا الخصية عليها مستقبلات فيروس كورونا، ليقاطعه مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب متفاجئا : "دقيقة واحدة.. إنت بتقولي أن الكورونا بتخش الخصية، أنا فاكر أن الفيروس فالجهاز التنفسي فقط".





وأوضح أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أن هناك مستقبلات لفيروس كورونا داخل الجسم ومن ضمنها الخصية، كاشفا أن تحليل جثامين بعض المتوفيين بالكورونا ثبت وجود التهابات في الخصية، وأن هناك انخفاض في هرمون الذكورة للمصابين.





وأضاف أن هرمون الذكورة هام وضروري للرجل، حيث إنه هام للنواحي الجنسية والإنجابية، منوها بأنه ليس معروفا مدة استمرار أعراض فقدان الرغبة الجنسية، كاشفا عن أن هناك أبحاث علمية تشير أن من يصاب بفيروس كورونا بدرجة بسيطة لا يتأثرون بفقدان الرغبة الجنسية.



