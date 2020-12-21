وزيرة الهجرة: الدولة بتوقف جنب ولادها بالخارج.. وأي حاجة بتحصل هيلاقوا تدخل (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توليها مهمة الوزارة شرف وتحد حتى تثبت للقيادة السياسة أن عودة وزارة الهجرة لجسد الحكومة أمر ضرورة وتثبت للمصريين في الخارج أن الوزارة ليست شرفية، قائلة: "كان في أول سنة ليا في الوزارة الشغل شديد وكانوا دايما يقولوا لي "قدمك سعد".

وأوضحت، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العام الأول لها في الوزارة شهد بعض الحوادث الفردية في مناطق الخليج، مضيفة: "تحركت وسافرت بنفسي ودي كانت رسالة للمصري البسيط وكل المصريين في الخارج أن الدولة وقفة جنب ولادها وأن أي حاجة هتحصل هيلاقوا تدخل".

وردت نبيلة مكرم على سؤال من الإعلامي خيري رمضان، عن مدى سماعها لأغاني المهرجانات الشعبية ومعرفتها ببعض نجوم هذه المهرجانات مثل حمو بيكا، قائلة: "بسمع مهرجانات بس مش متابعة وليهم أغاني لطيفة، وأولادي مش بيسمعوها لأنهم عاشوا فترة طويلة في الخارج".

وتابعت: "أغاني المهرجانات لن تؤثر على مبادرة اتكلم عربي وإحنا بنتصدى لحملات طمس الهوية وبالتأكيد عادتنا وتقاليدنا وقيمنا وذوقنا سيكون لها دور في هذا".

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