وزيرة الهجرة: 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مباردة "اتكلم عربي" (فيديو)

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مبادرة "اتكلم عربي" جرس إنذار للمصريين في الخارج، وجاءت في توقيت مناسب، لافتة إلى أنهم نظموا دورات للتعريف بالأمن القومي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المبادرة لترسيخ الهوية والتاريخ.





وأشارت، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تفشي جائحة كورونا دفعتهم لسرعة اطلاق مبادرة "اتكلم عربي" من خلال تطبيق زوم، قائلا: "كورونا خلتنا نتحرك أكثر ودخلت إلى تيك توك باعتباره منصة هامة للشباب".



