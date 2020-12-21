وزيرة الهجرة: 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مباردة "اتكلم عربي" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:38 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مبادرة "اتكلم عربي" جرس إنذار للمصريين في الخارج، وجاءت في توقيت مناسب، لافتة إلى أنهم نظموا دورات للتعريف بالأمن القومي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المبادرة لترسيخ الهوية والتاريخ.

وأشارت، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تفشي جائحة كورونا دفعتهم لسرعة اطلاق مبادرة "اتكلم عربي" من خلال تطبيق زوم، قائلا: "كورونا خلتنا نتحرك أكثر ودخلت إلى تيك توك باعتباره منصة هامة للشباب".

وتابعت الدكتورة نبيلة مكرم: "الشباب والأطفال مهتمين بتطبيق تيك توك وكان لازم نستخدم هذه المنصات والتفاعل وصل الى 30 مليون"، مفيدة بأن هناك 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مباردة اتكلم عربي، وشددت على دور أولياء الامور لتفعيل المبادرة وتعليم الأبناء اللغة العربية.

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