لماذا الرجال الأكثر إصابة بكورونا؟.. استشاري مناعة يجيب

فسر أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين الرجال عنه بين النساء.





وقال "عقبة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن النظافة والهرمونات وعدم التدخين سبب قلة إصابة النساء بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا هي أكثر انتشارًا ولكنها أقل حدة، موضحًا أن الفيروس في الموجة الأولى تم حصر أعراضه في الأمراض التنفسية فقط.





وأوضح أن من ضمن المضاعفات الخاصة بالفيروس أنه يؤثر على الأوعية الدموية ويحدث بعض التجلطات في الرئة والمخ والقلب.





ولفت إلى أن فقدان حاسم الشم والتذوق والطفح الجلدي أبرز أعراض فيروس كورونا، وهناك أيضًا متلازمات ما بعد الكورونا.





وأكد رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن المتعافين من كورونا قد يصابون بالمرض مرة ثانية، مشددًا أن السلالة الجديدة لم تؤثر حتى الآن على فعالية اللقاحات التي تم إنتاجها حديثا.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.



