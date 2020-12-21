موعد وصول الفريق التشادي لمواجهة الزمالك





قال سالم محمد سالم، صاحب الحقوق التلفزيونية لمباراتي الزمالك وجزالة التشادي، إن الفريق التشادي كان من المقرر وصوله اليوم ولكن تأخر وصول النادي لأسباب خاصة بالنادي ومن المقرر وصولهم غدًا والإجراءات تسير بشكل طبيعي.

وأكد قال سالم محمد سالم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مبارتي الذهاب والعودة سيكونان في القاهرة ويقام لقاء الذهاب في ملعب بتروسبورت وتذاع في تمام الثانية ظهر يوم الأربعاء المقبل".



