الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الجونة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن فكرة التعاقد مع بديل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعدما تلقى عدد من العروض وعلى رأسها عرض فرنسي.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ندرس تعديل عقد مصطفى محمد من أجل ترضيته في الفترة المقبلة فهو من أهم اللاعبين داخل صفوفنا".

وتابع: "واتر بواليا لاعب كبير ولكن لم نتفاوض معه لأننا لم ندرس رحيل مصطفى محمد من الأساس من أجل التعاقد مع بديله".

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