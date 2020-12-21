الأهلي: الدماطي رفض مرافقة بعثة الأحمر بعد إصابته بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلي النيجر لمواجهة فريق سونيديب ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن أخر مستجدات حالة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي كلفه مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في النيجر، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكد محمد شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الاستاذ محمد الدماطي خضع لمسحة طبية من أجل الإطمئنان على سلامته ورفض مرافقة البعثة خوفًا على اللاعبين وكافة أعضاء البعثة بعد علمه إصابته بفيروس كورونا".

وتابع: "أتواصل مع الدماطي بشكل مستمر وهو في الحجر الصحي وصحته جيدة".

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