الزمالك يرفض عرض إحتراف مصطفى محمد





كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد خارج صفوف نادي الزمالك في الوقت المقبل.





وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب كبير وأفضل المهاجمين في مصر ورحيله سيكون بعد دراسة كبيرة".



