الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو









توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلي النيجر لمواجهة فريق سونيديب ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادى الأهلى اقترب من الحصول علي خدمات الاورجوياني جاستون سيرنو جناح صن داونز بطل جنوب إفريقيا، لدعم صفوف الفريق فى الميركاتو الشتوى المقبل، قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية القادمة بقطر.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي الأهلي جددوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في جنوب إفريقيا وذلك بعد غياب اللاعب عن قائمة فريقه فى مباراة جوانينج جالكسى البتسوانى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأكد: "الأهلي يسعي للتعاقد مع اللاعب قبل أن يشارك مع فريقه فى النسخة الجديدة من دورى الأبطال لأن لوائح الكاف ستمنع مشاركته مع الأهلى حال الانضمام إليه اذا ما شارك فى أى مباراة مع فريقه فى النسخة الحالية".



