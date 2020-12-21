الزمالك يطلب مبلغ مالي خرافي للموافقة على بيع مصطفى محمد





يحاول نادي نانت الفرنسي التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي نادى الزمالك حددوا مبلغ 6 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق وذلك في الصيف المقبل.





وأوضح عمرربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ذلك جاء بعد رفض عرض من سانت إتيان الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



