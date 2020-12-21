عاجل: شفاء زوجة وابنة موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا









توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلي النيجر لمواجهة فريق سونيديب ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أصبح بصحة أفضل وخضع لمسحة وننظر نتيجتها صباح غدًا الإثنين.





وأكد محمد شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "زوجة موسيماني وابنته تعافوا من فيروس كورونا وغادروا المستشفى".





وتابع: "موسيماني صحته تحسنت بشكل كبير وننتظر نتيجة مسحته".



