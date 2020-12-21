أول تعليق من والدة وزوجة "بيج رامي" بعد فوزه بمستر أوليمبيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت الإعلامية إيمان الحصري تقريرًا من داخل منزل بطل كمال الأجسام العالمي "بيج رامي" الحاصل على بطولة "مستر أولمبيا".

وأعربت والدة البطل عن فرحتها وسعادتها بالإنجاز الذي حققه ابنها، قائلة "رامي حنين عليا، وأول ما كلمني قولتله اسمع أغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه"، حيث قامت بغنائها له على الهواء.

من جانبها أكدت مروة عبد الله زوجة "بيج رامي" على سعادتها بالإنجاز الذي حققه رامي خاصة أنه يأتي بعد إصابته بفيروس كورونا وتخلي الرعاة عنه بعد ضياع حلمه ببطولة سويسرا.

وقالت "مروة" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن رامي اشتغل على نفسه كثيرًا وكان له نظام خاص في الأكل وكان هذا النظام يتغير كل أسبوع. 

وبسؤاله عن الغيرة عليه بسبب كثرة المعجبات قالت زوجة بيج رامي إنها تدرك أن هذا من صميم عمله كما أنها تثق فيه بصورة كبيرة.

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