رئيس الطائفة الإنجيلية: وفاة 5 من القساوسة والقادة بكورونا خلال 3 أشهر

قال القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن هناك انتشارا ملحوظا لفيروس كورونا، مما أثر بشكل سلبي على بعض الكنائس، ولذلك قامت الطائفة بتعليق الاحتفالات بكافة الكنائس الخاصة بالطائفة.





وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الكنائس التي لديها مشاكل في يوم الأحد من الممكن أن تعلق العبادة، وقصر الاحتفالات على 30 أو 40 شخصا في قاعة تستوعب 200 شخص.





ولفت إلى أن الطائفة قامت بتعليق كافة الاجتماعات ما عدا أيام الأحد، وإذا كانت هناك ضرورة فسيتم تعليق في هذا اليوم أيضا، لأن صحة الإنسان أهم من أي شيء.



