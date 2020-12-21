رئيس الطائفة الإنجيلية: وفاة 5 من القساوسة والقادة بكورونا خلال 3 أشهر
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:14 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن هناك انتشارا ملحوظا لفيروس كورونا، مما أثر بشكل سلبي على بعض الكنائس، ولذلك قامت الطائفة بتعليق الاحتفالات بكافة الكنائس الخاصة بالطائفة.
وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الكنائس التي لديها مشاكل في يوم الأحد من الممكن أن تعلق العبادة، وقصر الاحتفالات على 30 أو 40 شخصا في قاعة تستوعب 200 شخص.
ولفت إلى أن الطائفة قامت بتعليق كافة الاجتماعات ما عدا أيام الأحد، وإذا كانت هناك ضرورة فسيتم تعليق في هذا اليوم أيضا، لأن صحة الإنسان أهم من أي شيء.
ولفت إلى أن هناك 5 توفوا من القساوسة والقادة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب فيروس كورونا، وهناك إصابات بين القساوسة ولكن بشكل ليس بكبير أو قليل -على حد تعبيره-، معقبًا: "مش أقل من 40 قسيسًا، واحنا عندنا أكثر من 2000 قسيس على مستوى الجمهورية".
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