حقيقة ظلام مصر 3 أيام بسبب اقتران المشترى وزحل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية، حقيقة ظلام مصر 3 أيام بسبب اقتران المشترى وزحل.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن كوكبي زحل والمشترى من أكبر كواكب المجموعة الشمسية ويحدث اقترانهم كل 20 عامًا، ولكن الجديد هذا المرة أن قربهم من كوكب الأرض عند اقترانها لم يحدث منذ 800 عام.

وأشار إلى أن المشرتى يبعد عن الأرض بحوالي 770 ألف مليون كيلو متر، وزحل يبعد 1.4 مليار كيلو متر، واقترانهما من بعض يحدث كل 20 عامًا، وقربها هذه المرة هو الأقرب من 800 عام، وها ما يجعل ما يحدث في اليوم ظاهرة فريدة. 

ولفت إلى أن الظاهرة لن ترى بالعين المجردة، ولكن التلسكوبات ستظهر هذا الاقتران، معقبًا: "العين المجردة هتشوفهم جسم واحد، والظاهرة ستستمر من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة وعشر دقائق".

وأضاف أنه لا يوجد أي قلق من اقتران الكواكب ببعضهما مثلما يثار من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إظلام الأرض 3 ايام ليس له أي أساس من الصحة.

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زحل المشترى الفجر الدكتور جاد القاضي

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