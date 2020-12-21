وزير التعليم: ليس من حق أي مدرسة اتخاذ قرار بالغلق (فيديو)
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي مستمر، وليس هناك تعليق للدراسة، مضيفا: "احذفوا من القاموس كلمات إغلاق، وتعليق، وحذف، وإلغاء، وامتحانات من المنزل".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة مسئولة عن استكمال العام الدراسي، وعدم حرمان الطلاب من التعليم، موضحا أنه تم وضع المادة العلمية كاملة على المنصات فضلًا عن وجود القنوات التعليمية.
وأضاف أن المدارس مفتوحة، وتستقبل الطلاب الراغبة في الذهاب للمدرسة، فليس من حق أي مدرسة اتخاذ قرار بالغلق، منوها بأن قرار رفع الغياب جاء تخفيفا من قلق أولياء الأمور، متابعا: "لو مدرسة بها طالب واحد هتفتح".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا