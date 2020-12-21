وزير التعليم: ليس من حق أي مدرسة اتخاذ قرار بالغلق (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي مستمر، وليس هناك تعليق للدراسة، مضيفا: "احذفوا من القاموس كلمات إغلاق، وتعليق، وحذف، وإلغاء، وامتحانات من المنزل".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة مسئولة عن استكمال العام الدراسي، وعدم حرمان الطلاب من التعليم، موضحا أنه تم وضع المادة العلمية كاملة على المنصات فضلًا عن وجود القنوات التعليمية.



