وزير التعليم: ليس من حق أي مدرسة اتخاذ قرار بالغلق (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي مستمر، وليس هناك تعليق للدراسة، مضيفا: "احذفوا من القاموس كلمات إغلاق، وتعليق، وحذف، وإلغاء، وامتحانات من المنزل".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة مسئولة عن استكمال العام الدراسي، وعدم حرمان الطلاب من التعليم، موضحا أنه تم وضع المادة العلمية كاملة على المنصات فضلًا عن وجود القنوات التعليمية.

وأضاف أن المدارس مفتوحة، وتستقبل الطلاب الراغبة في الذهاب للمدرسة، فليس من حق أي مدرسة اتخاذ قرار بالغلق، منوها بأن قرار رفع الغياب جاء تخفيفا من قلق أولياء الأمور، متابعا: "لو مدرسة بها طالب واحد هتفتح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ 37 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

02:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز