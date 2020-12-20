ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات موضحا ان الحملات التموينية تضبط مصنعا لانتاج حلويات للاطفال بناحيه ميت غمر يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على عشرين كرتونه بكميه اجماليه 5760 علبه من الحلويات وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقررات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن الحملة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق مركز ميت غمر

واوضح وكيل الوزارة ان المصنع الذي تم ضبطه يقوم بتعبئة الحلويات فى عبوات على شكل علب سجاير وتم التحفظ على المضبوطات،و اضاف انه تم ايضا ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص وتم مصادرة كمية قدرها 2طن سكر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين..وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها..


وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.


ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية
ضبط 5760 علبه حلويات ومصادرة 2 طن سكر في الدقهلية

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