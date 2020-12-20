موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره بلد الوليد يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق بلد الوليد يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

يذكر أن فريق برشلونة كان قد تعادل مع نظيره فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن.

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