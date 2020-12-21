سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين بعد التراجع الأخير

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين ، بعد أن تراجع في كلاً من البنك المركزي المصري وبنك الأسكتدرية أمس بمعدل قرشاً واحداً .





وقدم بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.66 جنيه ، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه.









وننشر سعر الدولار طبقاً لأخر تحديث:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.64 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة





15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.





15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.